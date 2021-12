Vôlei de praia: baiano Ricardo fatura prata na etapa de Maceió

O baiano Ricardo, de 45 anos, que faz dupla com o paraibano Vitor Felipe, garantiu a medalha de prata na etapa de Maceió (AL) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, neste domingo, 16, na arena montada na praia de Pajuçara. Eles foram superados na final por Evandro e Bruno Schmidt (RJ/DF), que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A partida terminou com o placar de 2 sets a 1 (22/20, 19/21, 17/15), em 1h20. Com o resultado, Ricardo e Vitor Felipe aparecem em segundo lugar na corrida pelo título da temporada 2019/2020, com 1.440 pontos. A medalha de bronze da etapa de Maceió ficou com André Stein e George (ES/PB), que venceram a outra dupla do Brasil garantida em Tóquio, Alison e Álvaro Filho (ES/PB), por 2 sets a 1 (24/26, 21/12, 13/15), em 1h02.

Feminino

A dupla Ágatha e Duda (PR/SE), classificada para Tóquio, faturou a etapa de Maceió (AL) ao superar Tainá e Victoria (SE/MS), por 2 sets a 1 (23/21, 21/23, 15/12), em 1h02 de partida. O bronze ficou com Fernanda Berti/Taiana (RJ/CE), que superou Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), a outra dupla brasileira garantida nos jogos olímpicos.

A próxima etapa da temporada 2019/2020 ocorre em Aracaju (SE), de 4 a 8 de março, na praia de Atalaia. Esta será a penúltima parada do tour nacional, que termina em Arraial do Cabo (RJ), no início de abril.

