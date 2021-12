Vôlei brasileiro é eliminado no Torneio de Montreux

A Seleção Brasileira feminina de vôlei não conseguiu passar para a semifinal do tradicional Torneio de Montreux. Mesmo sem jogar nesta sexta-feira, 30, pela última rodada da fase de classificação, o Brasil acabou eliminado após a vitória da Rússia sobre a anfitriã Suíça, por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/25), no encerramento do Grupo A.

Com isso, Rússia, China e Brasil terminaram empatados na liderança do Grupo A, todos com os mesmos seis pontos. Também ficaram iguais em número de sets. Mas russas e chinesas levaram vantagem no saldo de pontos nos três jogos disputados, deixando as brasileiras em terceiro lugar na chave, fora da disputa das semifinais neste sábado.

Atual bicampeão olímpico no vôlei feminino, o Brasil buscava seu sétimo título em Montreux. No torneio que marcou a abertura da temporada, a Seleção estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Suíça. Depois, fez 3 a 2 na China. E, por fim, perdeu também por 3 a 2 para a Rússia. Assim, dependia de um tropeço russo para poder avançar.

Sem força máxima, o técnico José Roberto Guimarães aproveitou o Torneio de Montreux para fazer alguns testes na seleção. Agora, concentra o trabalho na disputa do Grand Prix, que começa em 25 de julho, e principalmente para encarar o Mundial da Itália, marcado para acontecer em outubro, quando o Brasil vai em busca de um título inédito.

Em Montreux, as semifinais serão disputadas neste sábado, com os seguintes jogos: China x Alemanha e Estados Unidos x Rússia.

