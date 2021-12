Vôlei: Brasil bate EUA e faz melhor campanha da Liga Mundial

Já classificado para a final da Liga Mundial em primeiro lugar no grupo, a seleção brasileira de vôlei masculino entrou em quadra neste domingo, 14, disposta a conquistar a segunda vitória contra a equipe dos EUA.

Apesar da disputa acirrada, o time de Bernardinho bateu a rival norte-americana por 3 sets a 0 (25-21, 26-24, 25-23) e terminou a primeira fase da competição com a melhor campanha.

No primeiro jogo da fase final, realizada na próxima semana na Argentina, o Brasil encara a Rússia, na quarta-feira. O segundo adversário é o Canadá, contra quem a seleção joga na sexta-feira.Os dois primeiros colocados de cada grupo de classificam apra as semifinais.

Caso o Brasil vença, este será o décimo título da Liga Mundial. Nesta edição, a seleção perdeu apenas um jogo, para a França.

O jogo - A partida começou equilibrada, com as equipes trocando pontos. No ace do capitão Anderson, os Estados Unidos colocaram dois de vantagem (6/4). Com ponto de bloqueio do ponteiro Thiago Alves, o Brasil encostou em 6/7 e, no ponto de saque do oposto Wallace, deixou tudo igual. Em boa passagem de Thiago Alves pelo saque, a equipe verde e amarela abriu vantagem: 10/8. A parcial seguiu com equilíbrio até a seleção brasileira fazer 17/13. A partir deste momento o Brasil contou com alguns erros do adversário e abriu boa diferença (18/14). Os Estados Unidos reagiram e quando encostaram em 19/18, Bernardinho pediu tempo. O pedido surtiu efeito e o time brasileiro voltou a pontuar (22/18). Melhor em quadra, o Brasil venceu por 25/21.

Os Estados Unidos estiveram na frente no início do segundo set (5/3). O time visitante seguiu melhor e quando fez 10/8, Bernardinho parou o jogo. No ace de Clark, a seleção norte-americana colocou quatro de vantagem: 14/10. Os Estados Unidos seguiram no comando do marcador (19/15). Os brasileiros reagiram e, no ace do central Lucão, se aproximaram no placar (18/10), forçando o técnico dos Estados Unidos a pedir tempo. Um erro do adversário e mais um ace de Lucão deixaram a parcial empatada em 20 pontos. No contra-ataque de Wallace, o Brasil passou a frente: 22/21. E, depois de buscar a reação,a seleção brasileira enfrentou equilíbrio no final do set e venceu por 26/24.

A terceira parcial também começou com o placar equilibrado No ataque para fora do adversário, o Brasil fez 5/4. Com ponto direto de saque do oposto Wallace, a equipe verde e amarela chegou a três de vantagem: 9/6. Mas os norte-americanos não desistiram e chegaram ao empate em nove pontos. A seleção brasileira voltou a abrir diferença no marcador em 16/13. O set voltou a ficar igual em 18 pontos. O time visitante assumiu o comando do placar em 20/19 e Bernardinho pediu tempo. Os Estados Unidos colocaram 22/19, e, em boa passagem do levantador William no saque, o Brasil buscou e virou em 23/22. Depois, a equipe da casa fechou em 25/23.

Equipes

Brasil - William, Wallace, Lucão, Maurício Souza, Thiago Alves e Lipe. Líbero - Mário Jr.

Entraram - Raphael e Renan

Técnico: Bernardinho

EUA - Anderson, Lee, Lotman, Shoji K, Clark e Holt. Líbero - Shoji E.

Entraram - Smith e Caldwell

Técnico: John Speraw

adblock ativo