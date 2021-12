Volante rescinde contrato com o Bahia

O volante Boquita rescindiu o seu contrato com o Bahia. O jogador, que veio por empréstimo do Corinthians, vai disputar a Série B do campeonato brasileiro pela Portuguesa.

"Só tenho a agradecer ao Bahia. Sempre fui tratado com muito respeito por todos. Fiz muitos amigos aqui, vou continuar torcendo pelos meus colegas e também pelo clube. Lamento não ter jogado tudo que podia, mas vida de atleta profissional é assim mesmo. Quero mandar um abraço para torcida do Bahia, que é fantástica e sempre me apoiou", declarou o jogador através de entrevista da assessoria do Bahia.

Boquita disputou 20 jogos pelo Bahia, mas acabou não conseguindo se firmar na equipe titular do time, perdendo espaço entre as opções para o setor com a chegada Fahel, Diones e, mais recentemente, do também volante Fabinho.

Ouça a entrevista que o jogador explica sua saída do Bahia aqui.

