Volante Fred é flagrado em exame antidoping na Copa América

Fred, volante da seleção brasileira, foi flagrado em exame antidoping realizado durante a disputa da Copa América. O resultado da contraprova do exame, decisiva para uma eventual punição, será divulgado nesta terça-feira, 28. A substância proibida encontrada pela comissão de dopagem no exame de urina é o diurético hidroclorotiazida. A informação foi confirmada pela reportagem.

A CBF não confirma oficialmente a informação, mas dirigentes da entidade devem se posicionar na tarde desta segunda-feira, 27, sobre o assunto. Os empresários do jogador brasileiro também afirmam que vão aguardar o resultado da contraprova.

Fred, que atua no Shakhtar Donetsk, teve uma participação com altos e baixos na Copa América. Dunga convocou os 23 jogadores no início de maio, mas só no dia 20 chamou o volante e também Felipe Anderson, da Lazio, para o período de treinos na Granja Comary.

Posteriormente, Fred acabou sendo incluído no grupo de convocados da Copa América, em substituição ao volante Luiz Gustavo, cortado por lesão. Fred começou como titular nos dois primeiros jogos do Brasil na competição, mas acabou sendo substituído em ambos.

Depois disso, o volante não retornou mais à equipe nos confrontos contra Venezuela e Paraguai, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis e deu adeus à Copa América ainda nas quartas de final.

