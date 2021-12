Volante Formiga vai jogar no São Francisco

Os oito clubes classificados para a 2ª fase do Brasileirão Feminino de Futebol participaram nesta terça-feira, 23, de um draft para repartir as 14 jogadoras da seleção permanente paraa disputa da fase final da competição.

Dono da 2ª escolha, o time do São Francisco optou pelo reforço da volante baiana Formiga, capitã do Brasil. Outro time com apenas uma chance foi o Rio Preto (que pegou goleira Luciana). Os demais times ficaram com duas jogadoras cada.

Também nesta terça foi anunciada a tabela da 2ª fase - que começa no dia 22 de março -, com dois grupos de quatro times e jogos em turno e returno. No Grupo 5 estão Rio Preto, Ferroviária, São Francisco e Foz Cataratas. O Grupo 6 é formado por Flamengo, Corinthians, São José e Iranduba. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais.

adblock ativo