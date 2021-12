Volante ex-dupla Ba-Vi acerta com Jacuipense

Com passagens por Bahia e Vitória, o volante Uelliton é o novo reforço da Jacuipense. O atleta foi cadastrado na tarde desta segunda-feira, 22, no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e está apto para enfrentar o Tricolor na próxima quarta, 24.

Revelado pelo Leão, o volante conquistou dois Campeonatos Baianos (2009 e 2010) e foi vice da Copa do Brasil, em 2010. Ele ainda tem passagens por Cruzeiro, Gama, Bragantino, Coritiba e Avaí, o último clube.

Uelliton, que tinha problemas com a balança, ainda conquistou o Campeonato Baiano, em 2014, pelo Bahia, mas foi afastado no final do ano.

Contrato foi confirmado nesta segunda, 22 (Foto: Reprodução | CBF)

adblock ativo