Volante do Flamengo depõe e nega relação com milícia

O volante Luiz Antônio deu um depoimento de quase duas horas, na tarde desta quinta-feira, 14, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), para prestar esclarecimentos sobre sua suposta ligação com grupos de milicianos que atuam na zona oeste do Rio. Na saída do local, o jogador do Flamengo negou ter relação com milícias.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, Luiz Antônio teria presenteado um dos chefes da milícia denominada de "Liga da Justiça" com um carro de luxo. E, em seguida, o pai do jogador, chamado Luiz Carlos Soares, prestou queixa de roubo do mesmo veículo. As investigações apontam que teria sido uma tentativa de aplicar o "golpe do seguro".

"É chato que a gente está sendo acusado por uma coisa que a gente não fez", disse Luiz Antônio, ao deixar a delegacia após prestar depoimento. "Não dei o carro, estava viajando e roubaram com meu pai. Então, eu acionei o seguro", contou o volante do Flamengo, desmentindo também a acusação de que frequentaria festas dos milicianos.

Luiz Antônio está sem treinar desde o começo da semana e não quis dizer, ao deixar a delegacia na tarde desta quinta, quando voltará ao trabalho. Mas ele será desfalque no jogo diante do Coritiba, no domingo, fora de casa, pelo Brasileirão. O Flamengo já informou que só vai se pronunciar sobre o caso após a conclusão das investigações.

adblock ativo