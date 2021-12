Volante brasileiro e mais dois são afastados pela Juventus-ITA após almoço

O volante da Juventus-ITA, Arthur e mais dois jogadores, foram punidos pelo clube italiano após participarem de um almoço entre amigos. A informação foi divulgada pelo técnico do clube, Andrea Pirlo, em coletiva na manhã desta sexta-feira, 2.

"Os três jogadores envolvidos não foram relacionados para o jogo de sábado e voltarão a trabalhar em algum momento, ainda veremos quando", disse Pirlo em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (2). "Eu tomei a decisão e o clube fez o restante. A parte da convocação eu decidi. Não era a hora certa de fazer (uma festa). Nós somos exemplos e é correto que nos comportemos como um."

Além do brasileiro, participaram do evento que descumpriu o toque de recolher recomendado de Turim por conta das restrições contra a Covid-19 o meia norte-americano Weston McKennie e o argentino Paulo Dybala. O trio sequer foi relacionado para o duelo da 'Vecchia Signora' deste sábado, 3, diante do Torino, pelo Campeonato Italiano.

