O atleta Jadel Gregório, que compete no salto triplo, agradeceu aos antigos técnicos em vídeo com texto publicado neste domingo, 3, no YouTube. Ele se aposentou na manhã do domingo, depois de participar do Troféu Brasil, em São Bernardo do Campo (SP).

"Meus sinceros agradecimentos a todos os técnicos que me ajudaram. Absolutamente todos foram muito importantes. Em especial sr. Osmar Araújo, serei eternamente grato; sr. Peter Stanley estará sempre em minha memória; sr. Willie Banks, um ídolo que terá sempre o meu respeito; e sr. Antônio Carlos, meu amigo. Eu realmente vivi um sonho. Muito obrigado!", escreveu Jadel no vídeo.

Da Redação "Vivi um sonho", diz Jadel Gregório em nota de agradecimento

O atleta foi medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2007, prata no Pan-americano de Santo Domingo, ouro nos GPs de Estocolmo, Lausanne e Belém e 5º colocado nas Olimpíadas de Atenas. Ele mantém um projeto social de atletismo em Marília, sua cidade natal.

