Viúva de jornalista morto na Copa pede justiça

A viúva do jornalista Jorge López, conhecido como "Topo" faz uma campanha pedindo justiça para a morte do marido durante a Copa do Mundo no Brasil. O táxi onde Topo estava foi atingido por um outro veículo com criminosos em fuga. Ele seguia para o hotel após cobrir um treino da Seleção da Argentina. A viúva, a jornalista Verónica Brunati, reclamação de como a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) conduziram o caso. A Fifa e o COL disseram que prestaram apoio à família do argentina e que tomaram as providências possíveis as duas entidades.

Verónica também reclama de falta de informação. Ela soube da morte do marido por uma mensagem de condolência enviada pelo ex-jogador Diego Simeone pelo Twitter seis horas após o acidente. A viúva chama atenção para o fato da certidão de óbito registrar que Topo morreu em um acidente automobilístico no dia 8 de julho, sendo que o fato aconteceu no dia seguinte. A polícia alega que o documento se refere ao dia que o carro usado pelos bandidos foi roubado.

A viúve ainda fala em demora no atendimento médico. "Sabemos que os meios de comunicação chegaram antes dos médicos, mas são fatos que vamos reconstruindo aos poucos. Nós entendemos que o proceder da polícia não foi adequado", disse para um canal argentino.

Na campanha, ela pede que os culpados sejam condenados. Marcelo Cavalcanti da Silva, 23, e Rodrigo Consentino da Fonseca, 19, estavam no carro que atingiu o táxi que levava o jornalista argentino. Eles foram presos em flagrante e respondem por homicídio doloso (com intenção de matar), lesão corporal com dolo eventual e corrupção de menor. Um adolescente estava com ele no momento do acidente.

O brasileiro Robinho aderiu à campanha, além do jogador Angel Di María e os ex-atletas Diego Simeone e Diego Maradona.

adblock ativo