Vitória volta a perder e fica a uma derrota da eliminação no NBB

A bela aventura do Vitória/Universo em seu segundo ano no NBB, a elite do basquete nacional, está perto de chegar ao fim. O time marcou história ao alcançar a semifinal, mas já vê bem reduzida a chance de se classificar à decisão. Isso porque, nesta sexta-feira, 12, perdeu mais uma vez para o Paulistano, agora fora de casa, por 82 a 70, e está a uma derrota de ter sacramentada a sua eliminação. A queda pode ocorrer já no domingo, 14, quando a equipe paulista pode fechar a série em 3 a 0 em novo jogo como mandante, às 11h.

O fator decisivo para o revés desta sexta foi o desempenho rubro-negro no segundo tempo. Na parte inicial do confronto, houve equilíbrio total. Nenhum time conseguiu disparar no marcador e, após várias alternâncias, o primeiro tempo terminou com empate por 38 a 38.

O ala-armador Eddy foi o principal destaque do Paulistano nos dois quartos inaugurais. Ele anotou 15 pontos e conseguiu um aproveitamento admirável nos arremessos de quadra: seis acertos em nove tentativas (67%). Três das cestas foram em bolas de três.

No Vitória, atuou com consistência o armador americano Keyron, com 10 pontos e aproveitamento de 57% dos arremessos de quadra.

Mas o Leão sofreria com uma queda brusca de rendimento no terceiro quarto, que trouxe consequências desastrosas para a equipe. Os comandados de Régis Marrelli não foram capazes de suportar o volume de jogo imposto pelo oponente, que disparou arremessos de três em série para abrir 12 pontos ao final do período. Naquele momento da partida, o Paulistano havia convertido nada menos do que 12 cestas de três pontos – o dobro em relação ao Vitória, que tem o fundamento como uma de suas especialidades.

No quarto derradeiro, o Rubro-Negro esboçou uma empolgante reação. Chegou a diminuir a distância para três pontos graças, principalmente, à evolução do americano Kenny Dawkins. O atleta, que vinha apagado, emendou boas jogadas e fechou o duelo com 17 pontos.

Acabou não sendo suficiente. O Paulistano voltou a abrir vantagem e administrou a situação até o fim. Eddy terminou como cestinha. Ele somou 20 pontos e deu duas assistências, fundamento em que o Vitória deixou a desejar. Foram 12, contra 19 do adversário.

