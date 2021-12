Vitória visita São Francisco em possível prévia da final

Únicos times com 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano Feminino, o Vitória e o São Francisco se enfrentam neste sábado, 26, às 15h pela quarta rodada do torneio, ainda na fase classificatória.

Mas o duelo, que será em São Francisco do Conde, tem cara de ser uma prévia da final. Isso porque os dois times têm campanhas semelhantes: três vitórias em três jogos. Ambos somam nove pontos.

Até mesmo o saldo de gols é parecido: o São Francisco tem 17, e o Vitória, 14. A diferença mais relevante é que a defesa do São Francisco também tem 100% de aproveitamento: não levou sequer um gol. Já a do Vitória sofreu dois.

De acordo com o técnico do Vitória, Francisco Cardoso, o Quinho, o Rubro-Negro está mais maduro do que nos últimos anos. Por isso, em sua opinião, o jogo com o maior campeão baiano da modalidade será bastante disputado.

“O grupo está muito coeso, muito equilibrado, e é fruto de um trabalho que já tem cinco anos. Hoje temos duas meninas que foram para a seleção brasileira (sub-20), três que viajaram para os Estados Unidos... Vamos jogar de igual para igual, e vamos jogar para ganhar”, disse o treinador.

De acordo com Quinho, a principal característica do Vitória é apostar em meninas da base. “Estamos formando muitas atletas jovens, de 15, 16 e 17 anos. É uma marca do clube. O São Francisco, não. Tem meninas mais experientes, que vêm de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil... São equipes diferentes”, opinou.

Pela hegemonia

Com 15 títulos estaduais e conhecido pelas vitórias com placar elástico, o São Francisco continua como o time a ser batido no Campeonato Baiano. No entanto, o técnico da equipe, Mario Augusto Filgueiras, reconhece que o Vitória pode dar trabalho.

“Fizemos um amistoso há dois meses e ganhamos por 2 a 0. Ou seja, não foi um jogo fácil. Acho que esse de hoje vai ser mais disputado ainda, porque vai ser ‘valendo’. E tenho certeza que elas vêm querendo ganhar da gente aqui em casa”, disse.

Neste sábado, ainda tem Flamengo de Feira x Ilhéus às 15h. Com a exclusão do ABRUP do torneio, Catu leva os três pontos do jogo que seria no mesmo horário. Amanhã tem Juventude x Ribeira do Pombal às 10h30 e Terra Nova x Lusaca às 16h.

