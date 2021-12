Vitória visita o Palmeiras na largada da Série A neste sábado

Enviado especial a São Paulo - Será possível se concentrar em outra competição, considerando que o Vitória está a apenas dois passos de conseguir uma inédita vaga na Taça Libertadores com um possível título da Copa do Brasil? Pois o Leão assegura não estar preocupado com esse dilema e que não vai dar prioridade.

Neste sábado, às 18h20, no Palestra Itália, o time estreia no Brasileirão da Série A, contra o Palmeiras, e o confronto pela semifinal Copa do Brasil, com o Atlético Goianiense, fica, por ora, jogado para o canto. Acompanhe a partida em tempo real aqui no portal A TARDE ON LINE.

Nino Paraíba e Ramon, que se lesionaram por conta da maratona de jogos, continuam fora, e a única novidade para o duelo contra o Palmeiras, além de Elkeson, é o meia Renato. Ele cumpriu suspensão contra o Vasco, ficou em Salvador e parte neste sábado direto para São Paulo. Assim, os Netos (Coruja e Berola) retornam para o banco.

Nesta sexta-feira, 7, pela manhã, ainda no Rio de Janeiro, o time treinaria no estádio Engenhão, mas o preparador físico Ednílson Sena sugeriu e todos acharam por bem permanecer no hotel. Assim, o dia foi mais uma vez de atividades leves na academia da cobertura, com direito a relaxamento na sauna.

Futura opção - O meia Lenilson, que estava treinando no Barradão há mais de um mês, já está regularizado e será opção para as próximas partidas. Por outro lado, Marcos Pimentel e Schwenck não agradaram ao rubro-negro e vão buscar novos ares, no Ceará. O lateral foi para São Paulo, mas o atacante ficou no Rio.

PALMEIRAS X VITÓRIA



Palmeiras - Marcos; Vitor, Maurício Ramos, Léo e Armero; Pierre, Edinho, Marcos Assunção e Cleiton Xavier; Lincoln e Robert. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Vitória - Viáfara; Marcos Pimentel (Rafael Granja), Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Uelliton, Bida e Renato; Elkeson e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

Local: Palestra Itália, em São Paulo, às 18h30.

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (FIFA).

Assistentes: Edney Guerreiro Mascarenhas e Marco Aurélio Pessanha (trio do Rio de Janeiro).

