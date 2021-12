Vitória visita Campo Mourão em estreia nos playoffs do NBB

O Vitória/Universo aposta em sua defesa para conter a velocidade do Campo Mourão, nesta sexta-feira, 7, às 19h30, quando as duas equipes estreiam na primeira fase dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB).

Os jogadores rubro-negros encaram os paranaenses fora de casa e sem poder contar com o ala Edu Mariano e o ala/pivô Chris Hayes, ambos se recuperando de lesão muscular. “O Campo Mourão é muito brigador, marca, corre muito. É uma equipe muito rápida”, analisou o técnico do Vitória, Régis Marrelli.

Para contrapor o ímpeto dos adversários, que nas duas últimas partidas venceram no Paraná e perderam em Salvador, o técnico investiu na marcação. “A gente vai tentar fazer uma defesa muito forte, que sempre foi o nosso ponto alto na competição”, explicou.

Marrelli acredita que pode surpreender os donos da casa e sair com um triunfo se o Vitória cuidar também da sobra de bola. Ajustar detalhes como esse será fundamental em um mata-mata de melhor de três partidas. As equipes voltarão a se enfrentar nos dias 11 e 13 deste mês, em Cajazeiras.

“Nós precisamos melhorar bastante no rebote. Acho que são peças fundamentais para tentar o triunfo”, concluiu o técnico do Leão.

7º colocado

Único time baiano no NBB, a elite do basquete nacional, o Vitória terminou a primeira fase em sétimo. Flamengo e Mogi das Cruzes – líder e vice-líder, respectivamente – formam com o Franca e o Brasília o grupo das quatro melhores equipes da competição.

Pelo regulamento, figurar no G-4 dá direito a garantir vaga automaticamente nas quartas de final. Assim, esses quatro times vão ficar na expectativa da definição das oitavas para conhecer seus adversários na fase seguinte.

A partir das quartas de final e até a decisão do título, as séries dos playoffs serão definidas em uma melhor de cinco partidas. De acordo com o site oficial do NBB, a fase de mata-mata será transmitida, ao vivo, pelos canais SporTV, Band e #NBBnaWeb.

