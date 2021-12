Vitória vira no fim e bate o Vasco pelo NBB

O Vitória/Universo conseguiu na noite desta terça-feira, 6, uma grande reviravolta no fim do jogo e bateu o Vasco por 89 a 85, no Ginásio de São Januário, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

O Leão ficou atrás do placar durante parte da partida, mas a boa atuação do ala André, com 20 pontos e sete assistências, deu o triunfo à equipe. O cestinha da partida foi Renato, do Vasco, que marcou com 21 pontos.

Na 7ª colocação da tabela, O Rubro-Negro volta à quadra para encarar o Botafogo, também no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, 8.

O jogo

O Universo/Vitória começou o jogo dominado pelo Vasco. O time carioca terminou o primeiro quarto com uma vantagem de 11 pontos: 30 a 19.

Buscando reduzir a distância ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro até conseguiu equilibrar a partida e 'vencer' o segundo quarto por 16 a 14, mas a diferença caiu apenas para 9 pontos e as equipes foram para o intervalo com o placar de 44 a 35.

Na volta do descanso, o jogo continuou equilibrado e terminou com apenas um ponto de diferença (24 a 23). Já o último e decisivo quarto foi o show do Leão. Com uma grande virada, o time Rubro-Negro tirou uma diferença de dez pontos (78 a 68) nos últimos quatro minutos e comemorou a virada que não havia conseguido na última partida.

*Sob supervisão do jornalista Nelson Luis

