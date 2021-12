Vitória vira no fim, bate o Caxias e segue sem perder em casa no NBB

Em uma noite inspirada do armador norte-americano Kenny Dawkins, o Vitória/Universo bateu o Caxias do Sul por 70 a 69 na noite desta sexta-feira, 22, no Novo Basquete Brasil (NBB), e segue sem perder no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. Esse é o quarto triunfo seguido da equipe em casa.

Destaque da partida, Dawkins marcou 16 pontos e deu sete assistências, sendo o líder nos fundamentos pelo Leão. Além dele, o pivô Douglas Kurtz, de 2,13 metros, marcou 13 pontos e pegou nove rebotes.

Com o resultado, a equipe Rubro-Negra subiu para a 8ª colocação e ultrapassou o Caxias do Sul. A partida seguinte será somente após o Natal, na próxima quarta, 27, contra o Basquete Cearense, também na capital baiana. Depois desse duelo, haverá uma intervalo para as festividades de fim de ano e o campeonato retorna no primeiro final de semana de janeiro.

O jogo

Mesmo com o ginásio recebendo bom público, o Caxias do Sul manteve o desempenho que os colocavam à frente do Vitória e ganhou o primeiro tempo por 30 a 27. O Rubro-Negro melhorou no segundo tempo, principalmente no último quarto, quando tirou uma diferença de nove pontos.

O drama seguiu até o fim, mas a torcida empurrou a equipe, que conseguiu manter a virada e vencer por um ponto de diferença, após um arremesso de três pontos marcado no último segundo pelo Caxias.

