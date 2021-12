Vitória vira contra o Bahia e deixa o rival fora do G4

Tudo indicava que a festa seria tricolor neste sábado, 3, na Arena Fonte Nova, no Ba-Vi válido pela 29ª rodada do Brasileirão da Série B. Aos 19 segundos, isso mesmo 19 segundos, o Bahia abriu o placar e os mais de 32 mil tricolores presentes gritaram gol, mas ficou por ai. Com a derrota o Bahia se manteve na 5ª posição, com 47 pontos, fora do grupo dos quatro times que sobem para a primeira divisão e o Vitória se manteve na 2ª posição, com 52 pontos.

O jogo

Logo aos 19 segundos o Bahia abriu o placar, em um cruzamento de Tiago Real que Kieza emendou para o fundo da rede. Foi tudo que o Tricolor queria. Depois do gol o time se fechou e ficou jogando no contra-ataque.

O Vitória apesar de ter mais posse de bola estava muito nervoso e não conseguia concluir suas jogadas. Até que aos 29 minutos Escudeiro empatou a partida, após cruzamento de Diego Renan, que Elton chutou, Douglas defendeu e, no rebote, o argentino mandou para o gol.

O primeiro tempo teve três cartões amarelos e um vermelho. O lance mais polêmico foi no final, a expulsão de Kieza. O jogador já havia recebido um cartão amarelo por comemorar o gol tirando a camisa junto com a torcida no início do jogo. No final do 1º tempo, o jagador recebeu lançamento dentro da área, dominou com o braço e mandou para o gol. O árbitro viu, deu o segundo amarelo e expulsou o atacante.

O jogador saiu de campo reclamando muito.

Virada

No segundo tempo, o Vitória impôs o seu rítmo de jogo e conseguiu a virada, que veio aos 13 minutos com Rhayner. O jogador mandou para o gol depois de receber bola de Vander dentro da área.

O rubro-negro continuou cozinhando o jogo, não ameaçava muito e não deixava o tricolor chegar à sua defesa. Os times fizeram as três substituições, mas o rumo da partida não mudou. Até que aos 38 minutos o Leão matou de vez a partida numa bela jogada. Diego Renan toca para Elton que devolve de calcanhar para o lateral mandar um bom chute da entrada da área e marcar o terceiro do Vitória.

A essa altura, torcedores do Bahia já começavam a deixar a Arena Fonte Nova e os rubro-negros a gritar olé e fazer a festa.



