Vitória viaja mais que o Bahia neste início de temporada

Atuar fora de casa nunca foi uma opção desejada por clubes de futebol. Neste ano, a dupla Ba-Vi vive rotas opostas neste assunto, apesar de participar das mesmas competições. Enquanto o Bahia só precisou se deslocar de Salvador em três oportunidades, o Vitória pegou estrada para atuar em cinco jogos. E terá de viajar novamente para encarar o Colo-Colo, domingo, em Ilhéus, pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Baiano.

A diferença entre as viagens pode parecer pequena, mas a distância percorrida mostra o quanto o Bahia tem curtido mais uma rede em casa do que o rival. Nas três viagens que fez, o Esquadrão de Aço foi a Vitória da Conquista, Maceió, e Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

No roteiro, o Bahia curtiu a maior parte da viagem no céu, percorrendo 3.374,68, de ida e volta, para visitar seus adversários de avião. Foram pouco mais de 69 km de ônibus, quando precisou jogar contra o Globo, no interior do Rio Grande do Norte.

Já o Vitória, só de buzu, enfrentou 1.254,2 km, contando ida e volta. Dava para sair de Salvador com destino a Feira de Santana 13 vezes. As duas viagens mais desgastantes foram justamente pela estrada. Na primeira, no início de fevereiro, o Rubro-Negro pegou a Linha Verde até Aracaju, onde enfrentou o Confiança. Foram 630 km no total, contando o retorno a Salvador.

No último jogo contra o Serrano, em Porto Seguro, a falta de voos para a Terra do Descobrimento atrapalhou ainda mais os planos do Leão. A delegação foi obrigada a pegar um avião até Ilhéus. De lá, ônibus até Porto, pouco mais de 300 km. Se decidisse ir direto para o local do jogo pela estrada, o Leão faria 710 km de asfalto. Economizou 402 km.

Contabilizando o total de quilometragem percorrida por Bahia e Vitória, o Rubro-Negro rodou 1.558 km a mais do que o Tricolor. Essa diferença é maior que a distância entre Lisboa, em Portugal, e Paris, na França. E ela aumentará no próximo fim de semana. Enquanto o Bahia joga contra o Galícia em Pituaçu, o Vitória volta a Ilhéus menos de cinco dias após a última viagem para a Terra de Gabriela. Mais 422,02 km, de ida e volta, na conta. Tudo pelos ares.

Cinco em Salvador

A tabela tem sido benéfica para o Bahia. A última vez que o Esquadrão enfrentou uma viagem foi em 18 de fevereiro, quando rumou ao interior potiguar. Depois, enfileirou cinco jogos em Salvador. Serão seis, contando o que ocorrerá no domingo.

Sua sorte foi ter a Jacuipense, o Vitória e o Galícia pela frente, todos com mando de campo na capital. O próximo desafio fora de casa só vai acontecer em 18 de março, contra o Campinense, em Campina Grande, Paraíba. Uma viagem de 701,95 km aguarda o Esquadrão caseiro.

Já o Leão, após o duelo contra o Colo-Colo, em Ilhéus, finalmente retornará para casa. Enfrentará o Confiança no Barradão, na próxima quarta. Os sergipanos foram os únicos que venceram o Vitória itinerante. Das cinco viagens para longe de Salvador, o Rubro-Negro trouxe 10 pontos de 15 possíveis. Um aproveitamento de 66% que prova uma verdade: viajar faz bem.

Vale lembrar que o Leão jogou uma vez como mandante em Pituaçu, contra o Galícia. O Bahia, das três partidas fora dos seus domínios, só ganhou uma. A rede do próprio quintal é melhor para o Tricolor.

Para derrotar o Globo, em Ceará Mirim (RN), o Bahia teve que se deslocar por 1.827,17 km (Frankie Marcone | Futura Press)

adblock ativo