Vitória vence São Francisco no 1º jogo da semi do Baianão Feminino

O Vitória venceu o São Francisco por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, 21, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, no campo de gramado sintético do Barradão, em Salvador.

O time Rubro-Negro saiu na frente com o gol marcado por Raquel, aos 30 minutos do primeiro tempo. No entanto, aos 46 minutos do segundo tempo, Taianá deixa tudo igual. Mas nos instantes finais, aos 49 minutos, Jucinayera sacramentou o triunfo do Leão.

O jogo de volta, no campo do São Francisco, será no dia 28 de dezembro. Na outra semifinal, o Lusaca perdeu para o Juventude por 3 a 2, no estádio Armando Oliveira. A segunda partida também será no dia 28 de dezembro.

