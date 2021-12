Vitória vence o Mogi das Cruzes e se recupera no NBB

O Vitória voltou a triunfar no Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta segunda-feira, 26, em partida realizada no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, o Leão bateu o Mogi das Cruzes por 77 a 72 e retomou a 7ª colocação da competição.

Com 21 pontos anotados, o destaque do Rubro-Negro foi o ala Arthur. No entanto, o 'cestinha' da partida foi americano naturalizado Larry Taylor, que marcou 23 pontos para a equipe paulista.

Agora, o Vitória vai até o Sul do país para enfrentar o Joinville. A partida será nesta quarta, 28, às 20h.

O jogo

Diante do terceiro colocado do NBB, o Vitória começou o jogo tentando equilibrar as ações. Porém, o Mogi das Cruzes venceu com uma leve vantagem no placar: 22 a 19. No segundo quarto, o Leão se impôs, conseguiu virar e não deu chances ao time paulista: 43 a 35.

Com oito pontos de diferença na volta do intervalo, a equipe Rubro-Negra relaxou e viu o Mogi equilibrar a partida novamente. Uma cesta de dois pontos no final do jogo deu a pequena vantagem parcial ao Vitória: 57 a 55.

No último quarto, o jogo seguiu com o equilíbrio. O Mogi chegou a empatar, mas o Vitória deslanchou, abriu boa vantagem nos últimos minutos e ganhou por 77 a 72.

*Sob supervisão do jornalista Nelson Luis

