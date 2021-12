Vitória vence o Conquista no Barradão e é líder do grupo 2

Na sua segunda partida dentro de casa no Baianão 2011, o Vitória venceu o Vitória da Conquista por 2 a 0 na noite de quarta-feira, 26, e chegou à liderança do Grupo 2. Os gols do leão foram marcados pelo zagueiro Alison, aos 16 minutos, e o meia Júnior Timbó, aos 23 minutos do 1º tempo.

Jogo - O rubro-negro começou o jogo melhor e, logo no primeiro minuto, Bida lançou Rildo na área. O atacante tentou dominar a bola, mas a zaga do Conquista fez o corte evitando o gol.

Porém, aos 15 minutos da primeira etapa, a zaga conquistense não teve o mesmo sucesso. Júnior Timbó arriscou chute de fora da área, a bola desviou em Rogério e saiu na linha de fundo. Na cobrança do escanteio, o próprio Timbó tocou para Elton, que cruzou a bola na área para o zagueiro Alison, de cabeça, marcar seu primeiro gol com a camisa do Leão.



Na frente no placar, o Vitória passou a dominar o jogo com tranquilidade e, aos 23 minutos, Timbó recebeu passe de Rildo na entrada da área, arriscou chute e marcou o segundo gol rubro-negro na partida. O goleiro Marcão falhou e apenas assistiu a bola balançar as redes do Conquista.



Ainda no 1º tempo, Elton sentiu a perna e deixou o campo. Sem lateral-esquerdo no banco, o treinador Antônio Lopes colocou o zagueiro Reniê no jogo e improvisou Gabriel Paulista na lateral.



Na volta para o segundo tempo, o treinador Hugo Sales trocou, de uma vez, a dupla de ataque do Vitória da Conquista. André e Rondinelli entraram nos lugares de Léo Mineiro e Zé Anderson, respectivamente.



As alterações não surtiram efeito e o Vitória continuou com maior posse de bola. Aos 28 minutos, a situação ficou pior para o Conquista. O zagueiro Sílvio cometeu falta dura, recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.



Porém, mesmo com um jogador a mais, o rubro-negro desperdiçou as oportunidades e não conseguiu ampliar o placar. Com o resultado, o Leão chega aos seis pontos na competição e agora lidera o grupo 2, ultrapassando o Fluminense de Feira, que perdeu em casa para o Atlético de Alagoinhas e parou nos quatro pontos ganhos.



Na próximo domingo, 30, o Vitória vai até Feira de Santana enfrentar o Bahia de Feira. Já o Conquista recebe, em casa, o Camaçari.

Vitória 2x0 Vitória da Conquista



Local: Barradão, em Salvador.

Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação (CBF/BA).

Assistentes: Adailton José Jesus da Silva (CBF/BA) e José Carlos Oliveira dos Santos (CBF/BA).



Gols: Alison, aos 16 minutos, e Júnior Timbó, aos 23, do primeiro tempo.



Vitória: Viáfara; Léo, Alison, Gabriel e Elton (Reniê); Bida, Uelliton, Júnior Timbó e Felipe; Edson (Elkeson) e Rildo (Esdras).

Técnico: Antônio Lopes.



Vitória da Conquista: Marcão; Alex, Rogério, Silvio e Carlinhos; Mica, Alessandro Azevedo, Braw (Brás) e Lei; Zé Anderson (Rondinelli) e Léo Mineiro (André).

Técnico: Hugo Sales.



