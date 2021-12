Vitória vence o Bahia de Feira em partida com três pênaltis no Barradão

Com um público de apenas 4.390 torcedores, o Vitória voltou a campo na tarde deste domingo, 27, no Barradão, e derrotou o Bahia de Feira por 2 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Baiano. Mesmo com o resultado, o futebol apresentado pelo Leão não convenceu a torcida, que deixou o estádio insatisfeita com o time.



Os gols do rubro-negro foram marcados pelo meia Geovanni em duas cobranças de pênaltis, aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 15 da etapa final. Ainda no primeiro tempo, aos sete minutos, Viáfara desperdiçou uma penalidade, defendida pelo goleiro Jair, do Tremendão.



Com o resultado, o Vitória chegou aos 17 pontos ganhos e segue líder do grupo 2. Já o Bahia de Feira permaneceu com seus 18 pontos na liderança do grupo 1, seguido de perto pelo Vitória da Conquista, com 16 pontos.



Na próxima quarta-feira, 2, o Leão vai até Vitória da Conquista enfrentar o time local no estádio Lomanto Júnior. No mesmo dia, o Tremendão recebe, em Feira de Santana, a equipe do Serrano.

Vitória 2 x 0 Bahia de Feira

Vitória: Viáfara; Nino, Alison, Léo Fortunato (Reniê) e Léo; Lucas Garcia, Esdras, Geovanni e Elkeson (Léo Fortunato); Edson e Rildo.

Técnico: Antônio Lopes.



Bahia de Feira: Jair; Léo (Bebeto), Osmar (Alex Baiano), Alex Alagoano e Jeferson; Lau (Francisco Júnior), Rogério, Diones e Bruninho; Carlinhos e João Neto.

Técnico: Arnaldo Lira.



Local: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 16h.

Árbitro: Lúcio José Silva de Araújo (CBF/BA)

Assistentes: Belmiro da Silva (CBF/BA) e Dijalma Silva Ferreira Júnior (CBF/BA).



Cartões amarelos: Rildo, Geovanni, Viáfara e Alison (Vitória); Lau, Diones e Alex Baiano (Bahia de Feira).

Cartões vermelhos: Rogério (Bahia de Feira).

Público: 4.390.

Renda: R$ 37,015.



