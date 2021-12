Vitória vence o Bahia; ambos ficam sem liderança

Simbolicamente, vencer o Bahia por 2 a 1 na tarde deste domingo, 28, na Arena Fonte Nova, teve sabor inestimável para o Vitória: além de contabilizar mais um triunfo na história do clássico, o rubro-negro agora ostenta uma invencibilidade de dois anos sobre o seu maior rival.

Mas o Leão não pôde comemorar o triunfo por completo: a Juazeirense venceu o Juazeiro por 1 a 0 e se manteve na liderança do Grupo 3 do Campeonato Baiano. O Vitória disputará a semifinal contra o Cancão de Fogo em desvantagem.

Derrotados na rodada, o Juá e o Esquadrão também permaneceram com antes: o time do interior confirmou a liderança do Grupo 2, com dez pontos, e o Bahia, com oito pontos, avançou em segundo lugar.

Num jogo com tempos distintos, o Leão foi soberano na primeira etapa e construiu logo a sua vantagem: Michel abriu o placar, aos 20 minutos, e Mansur fez o segundo tento, aos 32. Na segunda etapa, o Bahia pressionou e conseguiu diminuir. Gol de Titi, aos seis minutos.

A Federação Bahiana de Futebol ainda divulgará as datas das partidas, mas a dupla Ba-Vi já começa a brigar por vagas na final do Baianão no meio da semana: o Vitória receberá a Juazeirense no Barradão e o Bahia receberá o Juazeiro na Arena Fonte Nova.

Força rubro-negra - Ao contrário do Bahia, o Vitória encarnou o espírito do Ba-Vi no primeiro tempo. Ressentido apenas da falta do volante Luís Alberto, vetado para a partida, o rubro-negro entrou com Cáres e se impôs sobre o tricolor, que não teve Danny Morais, suspenso, e nem Zé Roberto, vetado para a partida.

Joel Santana até lançou mão de Anderson Talisca e de Ryder para tornar o Bahia mais ofensivo, mas, sem Diones e sem Hélder, abriu mão do cinturão defensivo que, apesar das suas limitações técnicas, serve de sustentáculo para o avanço dos laterais e para as demais jogadas de ataque.

O Vitória arrancou suspiros da sua torcida logo aos quatro minutos: em chute forte, Renato Cajá carimbou a trave de Lomba em cobrança de falta. Aos 14, Ryder fez boa jogada individual e arriscou chute, mas mandou ao lado do gol. Aos 20, Victor Ramos aproveitou cobrança de escanteio e mandou a bola no poste direito da meta tricolor. Na sobra, Michel girou sobre sem marcação e estufou as redes. 1 a 0.

Aos 31, Talisca cobrou falta e tirou tinta da trave rubro-negra. No minuto seguinte, o Leão marcou um golaço: de calcanhar, Biancucchi serviu Mansur na grande área. O ala apenas tocou para o gol de Lomba. 2 a 0. Aos 33, Magal recebeu lançamento na área e foi derrubado por Gabriel Paulista, mas Jaílson Macêdo Freitas negou a marcação do pênalti. O 2 a 0 parecia antecipar mais uma tarde de goleada. Mas só parecia.

Bahia pressiona - Joel Santana fez uma única alteração na volta para o segundo tempo: tirou Obina e colocou o estreante Fernandão em seu lugar. Embora o desenho tático tenha sido o mesmo, o que mudou no Bahia foi o espírito. O tricolor partiu para cima do Vitória e mudou o panorama da partida.

Já o time de Caio Júnior recuou nos primeiros minutos e passou todo o segundo tempo sem a mesma pegada com que jogara a primeira etapa. O rubro-negro também criou pouco e apenas logrou êxito na tarefa de evitar o empate tricolor.

O Esquadrão chegou ao gol logo aos seis minutos: pelo lado direito, Anderson Talisca cobrou falta na área e Titi se antecipou a Deola para desviar de cabeça e diminuir para o Bahia. 2 a 1 e jogo novamente incendiado.

Aos nove minutos, Gabriel Paulista, livre na área, teve a chance de fazer o terceiro, mas chutou fraco e Lomba segurou. Aos 35, Giancarlo recebeu cruzamento e finalizou de cabeça, mas Lomba ficou com a bola. O Bahia investiu na bola aérea, mas parou na defesa rubro-negra. O tricolor segue sem vencer na Arena e o Vitória começa a dar mostras de que o seu time tende a amadurecer.

