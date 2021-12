Vitória vence o Atlético no Barradão e se isola na liderança do Grupo B

Após o empate de 1 a 1 na última quarta-feira, em Alagoinhas, Vitória e Atlético voltaram a se enfrentar na tarde deste domingo, 13, no Barradão. Jogando diante da sua torcida, o Leão fez valer o mando de campo e venceu o Carcará por 3 a 1, com gols de Viafára, Uelliton e Neto Baiano. Maurício Pantera descontou para o Atlético.



Com o resultado, o Vitória chegou aos 14 pontos e, beneficiado pela derrota do Fluminense para o Bahia de Feira, isolou-se na liderança do grupo B. Já o Atlético ficou com 13 pontos e perdeu a primeira colocação do grupo A para o Tremendão, agora com 15 pontos.

Na volta para o segundo tempo, o Vitória manteve o bom ritmo de jogo e marcou o segundo logo a um minuto de jogo. Uelliton cobrou falta de longa distância e marcou um golaço no Barradão.



Aos quatro minutos, o Leão chegou perto de aumentar o placar. Rildo invadiu a área do Atlético, foi derrubado por Vinícius e o árbitro marcou mais um pênalti contra o Carcará. Viáfara foi novamente para a cobrança, mas desta vez acertou o travessão do goleiro atleticano.



Após a pressão rubro-negra, o técnico Ferreira fez duas alterações de uma só vez em sua equipe. Júnior e Vitor entraram nos lugares de Paulinho e Marcos Neves, respectivamente.



Porém, as modificações não fizeram efeito e, aos 18 minutos, Naldo falhou ao dar rebote em um cruzamento feito por Ernani. Neto Baiano agradeceu o erro do zagueiro e, sozinho na área, marcou o terceiro do Leão.



Do banco de reservas, o treinador Ferreira viu seu time sofrer com a falta de condicionamento físico e desperdiçar as chances de contra-ataques. Com a vitória sacramentada, o Rubro-negro apenas administrou o jogo nos minutos finais e saiu do Barradão com mais três pontos no campeonato.

Na quarta-feira, o Vitória estreia na Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, fora de casa. Domingo é dia de enfrentar o Bahia, em Pituaçu. Já o Carcará recebe, em Alagoinhas, o Camaçari.

Vitória 3 x 1 Atlético



Vitória: Viáfara; Romário, Léo Fortunato, Reniê e Léo; Esdras, Uelliton (Edson Magal), Júnior Timbó (Ernani) e Elkeson; Rildo e Neto Baiano. Técnico: Antônio Lopes.



Atlético: Vinícius; Paulinho (Júnior), Geriel, Naldo e Sandro; Antônio Carlos, Vaguinho, Fausto e Marcos Neves (Vitor); Maurício Pantera e Robert. Técnico: Ferreira.



Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA).

Gols: Viáfara (aos 15 min do 1º tempo), Uelliton (a 1 min do 2º tempo) e Neto Baiano (aos 18 min do 2º tempo), para o Vitória; Maurício Pantera (aos 24 min do 1º tempo), para o Atlético.

Cartões amarelos: Reniê, Viáfara, Ernani e Uelliton (Vitória); Naldo e Vinícius (Atlético).

Público: 5.996 torcedores.

Renda: R$ 53.990.

Árbitro: Ademilton Piedade Carigé (FBF/BA).

Assistentes: Raimundo Carneiro de Oliveira (CBF/BA) e Kleber Moradillo da Silva (FBF/BA).



