Vitória vence jogaço contra o Santos no Barradão

Definitivamente, o Vitória está recuperado da derrota na Copa do Brasil. Neste domingo, 15, o rubro-negro dominou o Santos, algoz da final do torneio, e venceu o time paulista por 4 a 2. Em grande partida do garoto Henrique, que marcou dois gols, o Leão se afastou da zona do rebaixamento e subiu ao 14º lugar no Campeonato Brasileiro.

A equipe baiana volta a jogar nesta quinta-feira, 19, contra o Palmeiras, pela Copa Sul-Americana, no Pacaembu. Pela Série A, enfrenta o Cruzeiro, em Minas Gerais, às 18h30 do próximo domingo, 22.

O jogo – Vitória e Santos começaram a partida em ritmo muito lento. Os dois times pareciam vacinados contra as jogadas dos laterais adversários, evitando bem os avanços pelas pontas. O primeiro lance importante foi justamente o primeiro gol de Henrique e do Vitória. Na primeira falha defensiva santista, Elkeson fez boa jogada e cruzou certeiro para Henrique, que tocou para o gol.

O rubro-negro nem deixou o Santos responder à altura: aos 25 minutos, seis depois de abrir o placar, marcou o segundo com Wallace. O zagueiro recebeu bola lançada na área e aproveitou bate-rebate com o goleiro Felipe, ficando diante da meta vazia.

A resposta alvinegra veio pouco depois, com Marcel. O substituto de André, transferido para a Ucrânia, aproveitou vacilo coletivo da defesa do Vitória. Tudo porque, antes disso, Lee havia soltado a bola vinda do chute de Ganso. Em seguida, os zagueiros não conseguiram tirar da área. Sobrou para o camisa 9, que não perdoou.

No finzinho da primeira etapa, porém, Henrique recuperaria a vantagem do Leão. Em mais um passe do decisivo Elkeson, o ex-São Paulo dominou dentro da área, abriu espaço na marcação de Edu Dracena e tocou no canto de Felipe.

A situação rubro-negra ficaria um pouco mais tensa aos 22 minutos do segundo tempo, quando Madson acertou excelente passe para Zé Eduardo. O Zé "Love" pegou de canhota, sem nem ao menos ajeitar. Lee nem teve chances de defender.

Três minutos depois, o Santos perderia seu capitão e a chance de se recuperar na partida. Em cruzamento da esquerda, a bola pegou na mão de Edu Dracena, que ainda tentou tirar o braço da trajetória da bola. Como já havia recebido o amarelo anteriormente, o zagueiro recebeu o cartão vermelho.

O fato de Edu ter tentado evitar a infração fez com que os santistas reclamassem da marcação do árbitro, uma vez que não haveria intenção de pôr a mão na bola. Arouca e Zé Eduardo receberam cartão por isso. Schwenck converteu a cobrança, dando resultado final à partida. No fim, Marquinhos ainda seria expulso por reclamação.

Vitória 4 x 2 Santos

Partida válida pela 14ª rodada da Série A

Data: 15/08/2010

Horário: 18h30

Local: Barradão

Vitória: Lee, Eduardo, Wallace, Ânderson Martins e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Ramon e Elkeson; Henrique e Schwenck. Técnico: Toninho Cecílio

Santos: Felipe, Pará, Edu Dracena, Durval e Maranhão; Rodriguinho, Arouca, Danilo e Paulo Henrique Ganso; Zé Eduardo e Marcel. Técnico: Dorival Júnior

Gols: Henrique, aos 19 e 47 do 1º tempo, Wallace, aos 25 do 1º tempo, Marcel, aos 29 do 1º tempo; Zé Eduardo, aos 22 do 2º tempo, Schwenck, aos 26 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Anderson Martins, Wallace e Ricardo Conceição (Vitória); Arouca, Rodriguinho, Edu Dracena e Zé Eduardo (Santos)

Cartões vermelhos: Edu Dracena e Marquinhos (Santos)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Thiago Gomes Brígido (CE)

adblock ativo