Vitória vence Grêmio Prudente e se afasta do Z4

Durou pouco a passagem do Vitória na zona do rebaixamento da Série A: exatos 96 minutos. Depois de cair provisoriamente ao Z4 por conta dos triunfos de Atlético-MG e Atlético-GO, o Rubro-Negro fez 2 a 0 no Grêmio Prudente, neste domingo, 17, e voltou a pensar em uma vaga na Copa Sul-Americana.

Os gols do Leão foram marcados por Viáfara, de pênalti, ainda no primeiro tempo, e Júnior, na segunda etapa. O time comandado por Antônio Lopes ainda reclamou de duas penalidades que Schwenck teria sofrido.

O Vitória volta a jogar no próximo sábado, 23, contra o Botafogo, no Engenhão. O alvinegro empatou neste domingo com o Fluminense, no mesmo estádio.

O jogo – As duas equipes começaram muito nervosas, provavelmente pela situação difícil que em que estavam. Os erros de passe marcaram os primeiros minutos da partida. Quando o Vitória chegava à área do Prudente, era por conta de jogadas pelas laterais.

Após os 15 minutos, o Vitória cresceu, chegando bem em cruzamentos para Schwenck. O centroavante, aliás, ganhou um cartão amarelo por simular um pênalti aos 37. Logo depois, o árbitro Edivaldo Elias da Silva marcou a penalidade cometida por Anderson Luís em Elkeson. Na cobrança, Viáfara abriu o placar.

Na segunda etapa, o Prudente tentou investir no ataque, mas acabou acuado pelo Leão, que não teve um pênalti claro marcado aos 3 minutos, novamente em Schwenck. Em mais uma jogada aérea, o Vitória por pouco não ampliou, já que Giovanni fez grande defesa na cabeçada de Elkeson.

Aos 24, o time baiano chegou ao segundo gol por meio de uma autêntica linha de passes: Júnior recebeu na esquerda e passou para Ramon, que encontrou Adaílton na direita, já dentro da área. O jovem atacante avançou à linha de fundo, tocou rasteiro para dentro da área e viu Júnior completar para a meta.

A partida esfriou um pouco depois do segundo gol, já que o Vitória teve calma para segurar o resultado e o ímpeto ofensivo do Prudente, desesperado para sair da lanterna do Brasileirão.

Vitória 2 x 0 Grêmio Prudente

Partida válida pela 30ª rodada da Série A



Local: Barradão, em Salvador



Vitória: Viáfara, Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Rafael Cruz; Vanderson, Bida, Elkeson (Jacson) e Ramon (Ricardo Conceição); Adaílton e Schwenck (Júnior). Técnico: Antonio Lopes

Grêmio Prudente: Giovanni, Roberto, Anderson Luís, Diego Giaretta e Arthur Henrique; Anderson Pedra, João Vitor (Gilmar), Sasha e Adriano Pimenta (Rhayner); Wesley e Wanderley (Willian José). Técnico: Fábio Giuntini



Gols: Viáfara, aos 41 do primeiro tempo; Júnior, aos 24 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Nino, Schwenck (Vitória); Anderson Luís, Diego Giaretta, Wesley, Sasha (Prudente).



Público: 27.199

