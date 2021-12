Vitória vence fora de casa e garante mando de quadra nos playoffs

Mesmo com vaga garantida para a playoffs, o Vitória foi até Sorocaba (SP) na noite desta quarta-feira, 30, e venceu a Liga Sorocabana, por 69 a 62, no ginásio Gualberto Moreira. O resultado acabou sendo importante para o time baiano, já que o este triunfo,válido pela penúltima rodada da fase inicial do NBB, garantiu o mando de quadro na primeira rodada dos playoffs.

Quem se destacou na partida pelo lado do Vitória foram Keyron, com 18 pontos, Dawkins, com 16 e Renato, que marcou 9 pontos e pegou 10 rebotes. Pelo time da casa, Cafferata, que marcou 19 pontos e Bruno, com oito pontos e 12 rebotes, foram bem.

O triunfo deixou o rubro-negro com a campanha de 16 vitórias e 11 derrotas, garantindo assim um lugar entre os oito primeiros, o que dá direito ao time de ter o mando na primeira fase dos playoffs.

Já o time de Sorocaba permanece com seis vitórias e 20 derrotas e não tem mais chances de classificação e nem de rebaixamento na competição.

As duas equipes fazem as última partidas da primeira fase no próximo sábado. O Vitória enfrenta o Paulistano, em São Paulo, às 14h. No mesmo horário, a Liga Sorocabana encara o Basquete Cearense e encerra sua participação na temporada 2016-2017 do NBB.

