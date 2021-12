Vitória vence CSA e decide título do Nordestão contra o ABC

Mesmo com a maioria do time formado por atletas das divisões de base, o Vitória soube aproveitar os espaços deixados pelo CSA para garantir na quarta-feira, 24, vaga na final do Campeonato do Nordeste.

O rubro-negro venceu o time alagoano por 2 a 1, no Barradão, pela semifinal da competição. Kleiton Domingues e Aldair marcaram para o Leão e Alysson descontou para o CSA.



Agora, o Vitória vai decidir o título do Nordestão contra o ABC, que venceu o Treze por 3 a 0 na outra semifinal. A partida será realizada na próxima quarta, 1º , no Frasqueirão, em Natal. A equipe potiguar tem o direito de jogar a final em casa por ter terminado a primeira fase da competição à frente do rubro-negro.

adblock ativo