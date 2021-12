Vitória vence clássico nordestino no NBB e sobe para 3º

O Vitória foi até o Ginásio Paulo Sarasate e desbancou o Basquete Cearense por 82 a 77, no clássico entre as duas únicas equipes do Nordeste no Novo Basquete Brasil (NBB), no sábado, 7, em Fortaleza.

O resultado foi bom para o Leão, que subiu uma posição e agora está em 3º na classificação do torneio. Agora, a bola volta a subir para o Rubro-Negro na quarta-feira, 11, contra a Liga Sorocabana, em casa, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, às 20h (horário de Salvador)

