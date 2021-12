Vitória vacila em bola aérea e perde do Atlético-PR

Um lance bastou para que o Vitória fosse derrotado pelo Atlético-PR, nesta quarta-feira, 29, na Arena da Baixada, em Curitiba. Jogando mal, o Rubro-negro se deixou dominar durante toda a partida, apostando em contra-ataques pouco efetivos, e acabou vencido em uma jogada aérea, a mais forte do Furacão. Com Rhodolfo, o time paranaense fez 1 a 0 e fechou o placar ainda no primeiro tempo.

O Leão vai voltar a campo no próximo sábado, às 16h, no Barradão, contra o Grêmio. Diante da equipe gaúcha, o time baiano vai se reencontrar com Renato Gaúcho, vencido no Campeonato Baiano, quando ainda treinava o Bahia.

A diferença do Rubro-negro para a zona do rebaixamento ainda é de cinco pontos, mas o time pode perder o lugar na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana ao fim da rodada.

O jogo – A proposta do Atlético ficou clara ainda antes do início da partida. Carpegiani desistiu de entrar com dois volantes e partiu para cima do Vitória com um meio-campo defensivo — Chico — e três ofensivos — Branquinho, Paulo Baier e Guerrón.

À medida que os minutos passavam, a superioridade do ataque do Furacão ficava mais explícita. O 4-4-2 da teoria se tornava 4-3-3 na prática, com a velocidade de Guerrón, pela direita, vencendo a inaptidão de Egídio para defender. Às costas do lateral-esquerdo do Leão, o time de Carpegiani criou três grandes jogadas antes de marcar: primeiro com Branquinho, que assustou Lee, depois com chute cruzado de Guerrón e, por último, em outro chute de Branquinho, este em sobra de cruzamento.



Aos 36 minutos, Paulo Baier mandou bola para a área, Júnior vacilou na marcação e Rhodolfo subiu sozinho para abrir o placar. Lee nem teve tempo de reagir. 1 a 0 para o Atlético.

Na segunda etapa, o Furacão continuou melhor, em jogadas com a participação de Branquinho, o destaque do jogo. Lee, por sua vez, fez uma defesa espetacular em chute de Bruno Mineiro. O atacante se posicionou para receber cruzamento rasteiro, tocou para o gol e, no reflexo, o camisa 1 do Leão tirou com os pés.

O Vitória só levou perigo à meta de Neto aos 23 minutos, quando Eduardo acertou belo cruzamento no meio da área, para que Henrique desse um peixinho. O meia-atacante, porém, não conseguiu dar à bola a direção do gol.



Atlético-PR 1 x 0 Vitória



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).



Atlético-PR: Neto, Élder Granja, Manoel, Rhodolfo e Paulinho; Chico, Paulo Baier (Ivan González), Guerrón e Branquinho; Maikon Leite (Vítor) e Bruno Mineiro. Técnico: Paulo César Carpegiani

Vitória: Lee, Eduardo, Wallace, Anderson Martins e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição (Thiago Humberto), Bida e Elkeson (Schwenck); Henrique e Júnior (Kléber Pereira). Técnico: Ricardo Silva

Gol: Rhodolfo, aos 36 minutos do 1º tempo

Cartões amarelos: Eduardo, Wallace e Ricardo Conceição (Vitória)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ)

Assistentes: Hausmann (Fifa-RS) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ).

