Vitória-Universo perde 2º jogo pelo NBB

A equipe do Vitória-Universo até esboçou uma reação no último quarto, mas acabou amargando a segunda derrota fora de casa no confronto de sábado, 11, contra o Mogi das Cruzes-Helbor, perdendo pelo placar de 80 a 75, em jogo válido pela segunda rodada do NBB 2017-2018.

A equipe do técnico Regis Marrelli não começou bem na partida e perdeu o primeiro quarto por 24 a 15. Depois de dois quartos disputados, o Vitória chegou a vencer o último quarto por 21 a 12, mas o placar obtido pelo Mogi no restante do jogo fez a diferença.

Após a sequência de derrotas longe de Salvador, o Vitória terá um longo tempo de descanso e voltará à ação no NBB apenas após a pausa para os jogos da Seleção Brasileira, no dia 29/11, contra o Botafogo, no Ginásio de Cajazeiras, na capital baiana.

