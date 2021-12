Vitória tropeça no Barradão e perde para o Grêmio

O Vitória não soube aproveitar seu mando de campo e sofreu a terceira derrota consecutiva no Brasileirão. Neste sábado, 2, o Rubro-negro perdeu para o Grêmio por 3 a 0, no Barradão, pela 27ª rodada da competição. Maylson, Diego e Edílson marcaram os gols do Tricolor.

Com o resultado, o Leão caiu para a 14ª posição, com 31 pontos. Agora, o time de Ricardo Silva tem dois jogos fora de casa e precisa somar pontos para se distanciar dos quatro últimos colocados que serão rebaixados para a Série B. No primeiro, enfrenta o São Paulo na Arena Barueri, nesta quarta-feira, 6, às 21h50, pela 28ª rodada. Em seguida, joga com o Goiás no Serra Dourada, no próximo domingo, 10, às 16h.





Aos 20 min, a equipe gaúcha foi para o ataque e marcou o gol após uma falha de Wallace, que chutou a bola em Roberson e, em seguida, a jogada sobrou para Maylson, que chutou livre da entrada da área sem chances para o goleiro Lee.

Após o gol gremista, o Leão teve duas chances. Na primeira, Henrique lançou Ricardo Conceição livre no lado direito da área, mas o volante chutou em cima de Victor e a bola foi para fora. A outra jogada começou nos pés de Júnior, que driblou dois adversários e deixou Ramon em boas condições de marcar, mas o meia bateu para fora.

Na segunda etapa, o Vitória foi para o ataque para tentar empatar a partida e o técnico Ricardo Silva tirou Júnior e Ramon para colocar Schwenck e Thiago Humberto, que quase marcou após uma falha de Victor. O goleiro espalmou a bola para a entrada da área, o meia-atacante chutou na zaga e, no rebote, mandou de primeira para fora.

O volante Bida quase marcou em duas cobranças de faltas. Na primeira, o chute saiu rasteiro e Victor espalmou. Em seguida, a bola saiu pela esquerda do gol gremista.

Aos 30 min, Ricardo Silva utilizou sua última substituição e colocou o Leão no ataque tirando o volante Vanderson para promover a entrada do atacante Kléber Pereira. A pressão rubro-negra aumentou e Elkeson quase marcou no fim do jogo após cobrança de falta de Bida, mas cabeceou para fora.

Em seguida, o Grêmio aproveitou os espaços deixados pela defesa do Vitória e fechou o placar. Aos 45 min, Diego, que entrou no lugar de Maylson, aproveitou rebote de Lee após chute forte de Jonas e marcou o segundo.

Dois minutos depois, Edílson, que entrou no lugar de Saimon, apareceu livre na direita e chutou da entrada da área sem chances para Lee, mandando a bola no ângulo direito do goleiro.

Vitória 0x3 Grêmio

Barradão, em Salvador.

Vitória: Lee; Ricardo Conceição, Wallace, Thiago Martinelli e Egídio; Vanderson (Kléber Pereira), Bida, Elkeson e Ramon (Thiago Humberto); Henrique e Júnior (Schwenck). Técnico: Ricardo Silva.

Grêmio: Victor, Gabriel, Ozéia, Neuton e Fábio Santos; Saimon (Edílson), Fernando (Willian Magrão), Maylson (Diego), Roberson e Lúcio; Jonas. Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Maylson (aos 20 min da 1ª etapa), Diego (aos 45 min do 2º tempo) e Edílson (aos 47 min da 2ª etapa) para o Grêmio.

Cartões amarelos: Elkeson, Ricardo Conceição (Vitória) ; Lúcio, Ozéia e Victor (Grêmio).

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistentes: Luiz A. Muniz de Oliveira (RJ) e Arnaldo Rodrigues de Souza (CE).

adblock ativo