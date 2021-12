Vitória terá pausa de 15 dias no NBB

O Vitória voltará a jogar pelo Novo Basquete Brasil (NBB) apenas em 2017, mais precisamente no dia 7 de janeiro, quando pega o Basquete Cearense, às 18h (horário da Bahia), fora de casa, no Ginásio. O último jogo do Rubro-Negro foi contra o Flamengo, no dia 22, quando foi derrotado por 98 a 87 no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Esta será a segunda grande pausa do time comandado por Régis Marrelli na competição. A primeira pausa foi logo após perder a invencibilidade de cinco jogos seguido para o Campo Mourão, no dia 30 de novembro. Na ocasião, o Leão ganhou folga de 15 dias, e só voltou a entrar em quadra no dia 15 de dezembro, na derrota em casa para o Bauru, por 90 a 84.

O problema é que a pausa para treinar parece não ter feito bem ao time, que, depois de quatro jogos, venceu apenas um, contra o Macaé, fora de casa e acumulou derrotas para Bauru, Franca e o Flamengo.

Os maus resultados, porém, não mexeram tanto com o time baiano na tabela. Atualmente, o time está na 4ª colocação, com seis vitórias e 4 derrotas, empatado com o Paulistano.

