Vitória tenta sexto triunfo seguido no NBB nesta quarta

O Universo/Vitória tenta manter a invencibilidadade no Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quarta-feira, 30, às 19h15, diante do Campo Mourão, no Paraná, pela sexta rodada da competição. O time paranaense vem de três vitórias e duas derrotas no campeonato. O Rubro-Negro é líder da competição, com cinco triunfos em cinco jogos.

A equipe vermelha e preta venceu, na última rodada, o Vasco. Enquanto que o Campo Mourão vem de derrota para o Flamengo.

A boa notícia para o Leão é a recuperação do ala Arthur, que estará disponível para o duelo desta quarta. O jogador começará a partida no banco de reservas.

Por outro lado, o time não poderá contar com o ala-armador Vitinho, o ala Gabriel Assunção e o pivô André Coimbra.

