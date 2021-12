Vitória tenta reação contra o Mogi no jogo 2 dos playoffs das quartas

O Vitória/Universo tem a difícil missão de vencer o Mogi das Cruzes fora de casa para impedir que a equipe paulista faça 2 a 0 na série melhor de cinco jogos dos playoffs das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo número dois será disputado nesta quinta-feira, 27, às 20h, com transmissão do #NBBnaWeb via Facebook.

Comandado pelo técnico Régis Marrelli, o time baiano começou o mata-mata perdendo em Salvador, na noite de sábado, por 89 a 83. Destaque da partida, o trio norte-americano formado por Shamell, Larry Taylor e Tyrone anotou 75 pontos e continua sendo um pesadelo para o rubro-negro.

“Acho que pesou muito a gente ter feito os cinco jogos do playoff anterior e o Mogi ter ficado 20 dias parado. Temos uma das melhores defesas do campeonato e tomamos 56 pontos só no segundo tempo. Até os 33, no primeiro, seria o normal nosso, mas na etapa final a gente sentiu o cansaço”, analisou Marrelli.

Além de anotar 22 pontos, Larry Taylor pegou oito rebotes e fez três assistências. Tyrone garantiu 19 pontos, nove sobras e recuperou três bolas. Nada perto do que fez Shamell, que no quarto final, nos últimos dez minutos, marcou 20 dos seus 34 pontos. Ele teve quatro rebotes e quatro assistências.

Desafio à parte

Com o resultado, Shamell se consagra como o primeiro a superar seis mil pontos no NBB, na condição de maior cestinha da história, agora com 6.008 pontos. “Sem dúvida nenhuma o desequilíbrio foi Shamell. A gente não conseguiu, talvez até por esse desgaste, fazer uma defesa tão forte nele. E ele tem muita qualidade”, reconheceu Marrelli.

O Vitória contará com seu trio principal, formado pelos norte-americanos Chris Hayes, Kenny Dawkins e Keyron. Felipe Braga se lesionou na partida e desfalcará a equipe.

