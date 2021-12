Vitória tenta reabilitação contra o Bauru no NBB

O Vitória/Universo encara duas partidas difíceis em sequência, fora de Salvador, primeiro contra Bauru, nesta terça-feira, 7, às 20h, no ginásio Panela de Pressão, pela 24ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Na quinta, 9, joga contra o Franca, no ginásio Pedrocão, às 20h10, pela 25ª rodada.

Nos jogos em Salvador, as duas equipes do interior paulista venceram o time baiano, ameaçado por ambas no G-4. Na tabela de classificação, o Vitória é 4º colocado. Depois vem o Bauru, em 5º, e o Franca, em 6º.

