Vitória tenta reabilitação contra CRB em Maceió

O Vitória entrará nesta terça-feira, 7, em campo sob pressão para enfrentar o CRB, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.

A equipe rubro-negra tenta se reabilitar da derrota para o Paulista, no Barradão, por 1 x 0. O resultado da última sexta-feira, levou o Leão da quinta para a sexta colocação, com 24 pontos - 12 atrás do líder Criciúma (36) e 4 atrás do Brasiliense (28), quarto colocado.

Para retornar ao G-4 - entre os quatro que se classificam para a Série A -, o Vitória precisa recuperar os pontos perdidos em casa. No retrospecto, o Leão só venceu um jogo longe da sua torcida. O único triunfo aconteceu contra o Ceará, pela terceira rodada. A partida terminou 3 x 0 para o time baiano.

Em busca do segundo triunfo fora de casa, o técnico do Vitória, Marco Aurélio, resolveu modificar o esquema tático e jogar no 3-5-2. O comandante mexeu em pelo menos cinco posições.

A zaga terá duas novidades. Thiago Gama ficou com a vaga de Sandro, enquanto Anderson Martins ganha nova oportunidade, no lugar de Chicão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No meio-campo, Garrinchinha será o titular na vaga de Vanderson, expulso contra o Paulista. Jackson, que cumpriu suspensão retorna ao time. No ataque, o artilheiro do time na Série B, Joãozinho, também retorna depois de cumprir automática.

Já no CRB, o técnico Alexandre Barroso tem problemas para o jogo desta noite. No meio-campo, Diones e Sidney lutam por uma vaga. No ataque, Júnior Amorim, destaque do time alvi-rubro, reclamou de dores musculares e segue como dúvida.

CRB x Vitória

CRB: Jefferson; Marcelinho, Márcio, Edson e Bruno Barros; Ataliba, Glaydson, Diones (Sidney) e Chiquinho; Marcelo Nicácio e Júnior Amorim (Reinaldo). Técnico: Alexandre Barroso.

Vitória: Ney; Jean, Thiago Gama e Anderson Martins; Apodi, Garrinchinha, Bida, Jackson e Edinho; Índio e Joãozinho. Técnico: Marco Aurélio.

Árbitro: Emerson Batista da Silva (PB).

Assistentes: Elias Silva Almeida e Renato Soares da Silva (PB).

Local: Estádio Rei Pelé, às 20h30

Confira os jogos da 17ª rodada

Terça-feira | 7/8

20h30 | Avaí x Ponte Preta

20h30 | Paulista x Criciúma

20h30 | Portuguesa x Coritiba

20h30 | Santa Cruz x Brasiliense

20h30 | Remo x Ituano

20h30 | Ceará x Barueri

20h30 | Gama x Santo André

20h30 | Marília x Ipatinga

20h30 | São Caetano x Fortaleza

Classificação

1º Criciúma 36

2º Marília 29

3º Coritiba 29

4º Brasiliense 28

5º Barueri 27

6º Vitória 24

7º Ponte Preta 24

8º Portuguesa 24

9º Fortaleza 23

10º Ipatinga 22

11º CRB 21

12º Gama 21

13º São Caetano 20

14º Ceará 19

15º Avaí 18

16º Ituano 16

17º Santo André 16

18º Paulista 16

19º Santa Cruz 15

20º Remo 14

