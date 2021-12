Vitória tenta quebrar sequência de derrotas fora

Em casa, o Leão enfim vem mostrando autoridade. Entretanto, fora, ainda é um gatinho. Neste domingo, 28, contra o Atlético-MG, às 16h, no Independência, o Vitória mais uma vez tenta quebrar uma sequência de derrotas que o empurra para as últimas colocações. Há cinco jogos, o Rubro-Negro não sabe o que é pontuar como visitante.

Nas últimas cinco rodadas da Série A, atuar longe de Salvador tem sido sinônimo de derrota para o time. Depois do último triunfo para o Criciúma, em julho, o Vitória pegou São Paulo, Coritiba, Santos, Atlético-PR e Palmeiras, perdendo todas. E com um 'detalhe': derrota sempre por dois gols de diferença.

"Nossa força é o Barradão, mas temos de buscar pontos fora de casa. Temos de ter força emocional também para isso. Vamos ter jogo de domingo, quarta, e domingo a partir de agora por causa da Sul-Americana", disse o técnico Ney Franco.

"O grande desafio é recuperar os atletas de um jogo para o outro. Tomara que consigamos manter esse desempenho dentro de casa e possamos conquistar alguns pontos fora também", emendou o treinador.

Único titular em todos os cinco tropeços fora, o meia Marcinho se mostra preocupado com o fraco desempenho, mas garante que o Leão terá outra postura diante do Galo.

"Entramos em campo contra o Palmeiras em um ritmo bem abaixo do que fizemos nos últimos jogos. Agora, teremos um duelo difícil pela frente, contra o Atlético-MG. Precisamos voltar a jogar o futebol que ficou em Salvador o mais rápido possível", declarou Marcinho.

Apesar da sequência de fracassos fora de casa, o Vitória não é o pior visitante da Série A. Em 12 jogos longe do seu território, o Leão tem 25% de aproveitamento. Sua 13º colocação neste quesito é superior a times como Goiás, Sport e Chapecoense, que estão em sua frente na tabela de classificação. Até aqui, o Leão obteve dois triunfos como visitante, ambos no primeiro turno: um contra o Criciúma e outro contra o Fluminense.

No Brasileiro do ano passado, o Vitória venceu cinco e perdeu nove dos 19 jogos longe de Salvador. Aproveitamento de 35%. Com Ney, o Leão realizou 10 jogos como visitante em 2013. Perdeu dois, venceu quatro e teve um rendimento de 53%.

Para o duelo de logo mais, o Vitória terá os retornos de Luiz Gustavo, Escudero e Vinícius. Porém, não conta com o capitão Richarlyson, suspenso. Em caso de derrota, o Leão pode retornar para a lanterna.

Atlético-MG

No lado mineiro, a empolgação é geral. O Galo está entre os primeiros colocados e atualmente tem a melhor campanha do returno no Brasileirão.

"Os jogadores estão felizes porque, através do esforço deles, conseguimos chegar ao G-4. Uma situação difícil considerando o que passamos. A melhor maneira para manter o ritmo é a torcida encher o estádio contra o Vitória. Nós vamos correr. Os jogadores estão dando tudo", disse o técnico Levir Culpi.

