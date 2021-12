Vitória tenta quebrar o jejum diante do Corinthians

É dia de bater o líder e quebrar um jejum. Vencer o Corinthians logo mais pode significar muitas coisas ao Leão Baiano. No presente, somar 42 pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Isto não é novidade. Porém, um triunfo marcaria também o fim do jejum que dura 14 anos.

A última vez que o Vitória venceu o Timão foi em 1996, por 2 a 0, com o primeiro gol do zagueiro Flávio Tanajura. Hoje como auxiliar do time baiano, o atleta lembra bem daquele dia. “Lembro que jogamos com a camisa amarela. Eram dois clubes patrocinados pelo Excel Economico e foi uma festa aqui. Meu gol foi de cabeça após cruzamento na área. Naquele encontro, chegamos a ganhar um troféu de mármore. Até hoje tenho”, lembrou. “Fiz gol no Ronaldo”, acrescentou. O outro gol foi do lateral Agnaldo Liz.





Enquanto Tanajura conversava com a equipe do A TARDE, um invasor resolveu entrar na conversa: “Tanajura fez gol? Deve ter sido o único. Mas também deve ter tirado vários!”, se meteu o técnico Antônio Lopes. O ex-defensor é corporativista e faz uma previsão para o duelo de logo mais. “Se eu contribuí para o último triunfo, não custa nada que um zagueiro faça para o fim do jejum, né? Wallace faz gol, mas não joga. Minha torcida vai ficar com Anderson Martins”, confessou.

Caso se concretize a profecia, outro jejum será quebrado. Anderson Martins nunca fez gol no profissional. Alguns amigos no Vitória juram que o zagueiro nunca fez nem em pelada. “Todo mundo na torcida pelo Anderson. É um cara bom, todo mundo gosta dele. Merece ser nosso salvador”, completou Flávio Tanajura.

Receita – Para o zagueiro, a receita é simples para voltar a vencer o Timão. “Não podemos ceder a pressão. Sabemos que devemos vencer, mas não podemos entrar nervosos. Com calma, buscamos o resultado. Mas tenho certeza que estamos focados e preparados para isso.”

O Leão chegou a vencer o Corinthians em 2004, também por 2 a 0, mas pela Copa do Brasil. Porém, na Série A, o time baiano leva fama de freguês. Ao todo, foram 26 jogos pela competição. O Vitória ganhou apenas três, um na Toca e mais dois na Fonte Nova. A estatística se esbarra nas 16 derrotas, incluindo vexames como os 6 a 2 de 1980, quando um doutor chamado Sócrates resolveu balançar a rede 2 vezes na Fonte. No geral, contando outras competições e amistosos, foram 32 encontros. O Leão venceu cinco. Tomara que aumente para seis neste domingo...

adblock ativo