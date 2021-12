Vitória tenta por fim à má fase no NBB nesta quinta

Em sexto colocado na tabela do Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória vai entrar em quadra esta quinta-feira, 30, para tentar por fim à má fase, diante da Liga Sorocabana. O jogo será realizado, às 20h, no Ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O time comandado por Régis Marrelli vem de três derrotas nas últimas quatro partidas e viu sua boa posição ser ameaçada. Antes do início da sequência de reveses, o time Rubro-Negro estava na 4ª colocação. No último jogo, o Vitória perdeu para o Flamengo, em casa, por 93 a 87.

Velhos conhecidos, os dois times já se encontraram nesta temporada. Em janeiro deste ano, os times se enfrentaram em Salvador e o Leão bateu o time paulista com o placar de 74 x 69.

Retrospecto

O retrospecto não entra em quadra, mas é evidente a diferença dos dois times na competição. Enquanto o Rubro-Negro briga na parte de cima da tabela, o equipe de Sorocaba vive momento difícil, lá na penúltima colocação do campeonato.

O rival do Leão faz péssima campanha no torneio. Até o momento, venceu apenas seis jogos em 26 disputados. Nas últimas 13 partidas, perdeu 14.

