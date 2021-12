Vitória tenta manter a invencibilidade contra o Joinville no NBB

O Vitória/Universo entrará em quadra nesta quarta-feira, 20, contra o Joinville (SC), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, às 19h30, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), e tentará manter a invencibilidade dentro de casa. Até agora, o Leão venceu os dois jogos realizados com o apoio da sua torcida.

Esse será o primeiro dos três confrontos seguidos que o Rubro-negro fará em Cajazeiras. Os jogos seguintes serão contra Caxias, no dia 22, e Basquete Cearense, dia 27. Para adquirir os ingressos, o torcedor poderá trocar por um quilo de alimento não perecível pela entrada.

O rubro-negro está na 9ª colocação e segue na zona de classificação para os playoffs da competição. Na última partida, O time perdeu para o líder Pinheiros.

Para o duelo, a equipe não contará no duelo com o destaque das últimas partidas Nick Okorie, além do ala/pivô norte-americano Matt Shaw e do ala Arthur Belchor.

