Vitória tenta evitar bicampeonato do Bahia nesta sexta-feira

Sem o Vitória na reta final do Campeonato Baiano profissional, cabe à garotada sub-20 fazer valer a tradição do maior clássico do Nordeste em mais uma decisão do Estadual da categoria. O jogo será nesta sexta-feira, 1º, a partir das 15h, em Pituaçu, com preço camarada: R$ 10.

O Leão leva vantagem, pois venceu por 2 a 0 no jogo de ida, no Barradão. Um placar igual, mas para o lado tricolor, dá o bicampeonato ao Esquadrão.

O Vitória tenta encostar no arquirrival no quadro de conquistas da competição. Ao todo, o Rubro-Negro possui 14 títulos, enquanto o Bahia tem dois a mais.

O Tricolor leva esta pequena vantagem graças a um período de ouro em que conquistou o nove troféus seguidos, entre 1985 e 1993. Depois, foi a vez de o Vitória obter o penta.

No ano passado, o Leão teve a chance, pela primeira vez na história, de igualar o número de títulos estaduais sub-20 do Tricolor, porém, na última temporada, o Bahia sagrou-se campeão estadual em todas as categorias.

Para se reaproximar da quantidade de taças do Bahia, o Vitória não mede esforços. Reforçou-se com atletas que estão atuando no time profissional, como o volante Flávio, o zagueiro Ramon e o lateral esquerdo Euller.

Com nove gols, o artilheiro do Leão, o atacante Rafaelson, está a dois de alcançar o goleador do campeonato, Jacó, do Bahia. A disputa individual, entretanto, não enche os olhos do jogador rubro-negro. "A meta é ser campeão baiano. Se a gente conseguir o título e a artilharia, melhor. Porém, meu pensamento é vencer o Estadual, junto a todos de minha equipe", afirmou Rafaelson, que perdeu o Baiano Sub-17 de 2014.

O técnico do Vitória, Wesley Carvalho, fará sua primeira decisão do Estadual comandando o sub-20 desde que substituiu Carlos Amadeu, hoje auxiliar da equipe profissional.

"Estamos prontos para o clássico. Apesar da vantagem construída no primeiro jogo, nada está decidido. Ainda temos mais 90 minutos e acréscimos pela frente", ponderou o treinador.

Mistérios

Como todo clássico, o mistério faz parte da decisão. Nenhum dos clubes definiu escalação. No lado do Esquadrão, o técnico Aroldo Moreira tem duas dúvidas. No meio-campo, Dedé e Endrick brigam por vaga, enquanto Luan e Mário disputam lugar no ataque. No Vitória, a chance é grande do time ser o mesmo que venceu a partida de ida.

Na disputa pela terceira posição, Juazeirense e Serrano se enfrentam em Juazeiro, sob sol das 13h30. Na partida de ida, o time de Porto Seguro ganhou por 3 a 1.

adblock ativo