Vitória tenta embalar no NBB contra o Minas

O Vitória mal terá tempo para descansar após vencer o Brasília por 78 a 70 na quarta-feira, 1º, no ginásio da ASCEB, em Brasília, válido pelo Novo basquete Brasil (NBB). Isso porque já nesta sexta-feira, 3, o time vai enfrentar o time do Minas, na Arena Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte.

O Leão ocupa a 6ª colocação no NBB, com 10 triunfos em 16 partidas. Por outro lado, o time mineiro é o 12º colocado, com apenas 6 triunfos em 17 jogos disputados.

