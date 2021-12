Vitória tem retornos importantes contra a Portuguesa

Animado com o triunfo sobre o Botafogo por 1 a 0, na última quinta-feira, que deixou o time na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos - a seis do quarto colocado, o próprio time carioca -, o Vitória conta com retornos importantes para tentar surpreender a Portuguesa no estádio do Canindé, em São Paulo, neste domingo, às 18h30, pela 30.ª rodada.

O zagueiro Kadu e o volante Michel, que cumpriram suspensão na última partida, voltam ao time. Além deles, o técnico Ney Franco tem novamente à disposição o atacante Maxi Bianccuchi, um dos artilheiros da equipe na competição, com oito gols (um a menos que Dinei), que estava afastado por lesão há um mês.

O argentino, porém, não está confirmado entre os titulares. O bom rendimento do ataque formado por Marquinhos e Dinei nas últimas rodadas devem fazer com que o jogador comece a partida no banco de reservas.

adblock ativo