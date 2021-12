Vitória tem duelo decisivo fora de casa pelo NBB

O Universo/Vitória precisa de um triunfo neste sábado, 9, às 14h10, em Mogi das Cruzes (SP), para continuar vivo nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil. Na série programada para uma melhor de cinco jogos, o time perde por 0-2 os playoffs e está em situação complicada.

Se os donos da casa vencerem mais uma eliminam a equipe de Salvador. A partida decisiva terá transmissão, ao vivo, pela RedeTV! . Conseguindo um triunfo neste sábado, o Vitória terá ainda outras duas chances de classificação contra o Mogi das Cruzes.

Um quarto duelo entre as equipes está marcada para o ginásio poliesportivo de Cajazeiras, no dia 12 deste mês, às 21h, com transmissão do SporTV. Se conseguir vencer também este jogo, haverá um último no dia 15, em Mogi.

