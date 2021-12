Vitória tem disputa acirrada para saber quem será o parceiro de Neto no ataque

A trama rubro-negra pela vaga no ataque poderia se chamar Quem vai ficar com Neto? e ganharia em audiência para qualquer choradeira mexicana ou novela das oito.



No episódio desta quarta-feira, 28, contra o Fluminense de Feira, no Barradão, às 20h30, o autor e técnico do Leão, Toninho Cerezo, preferiu dar um papel maior para Rildo. Porém, outros personagens, como Marquinhos e Dinei, querem recuperar espaço no folhetim.



Rildo foi aclamado pelo público nas três primeiras rodadas, quando cavou três pênaltis e deixou o intocável Neto na boa para balançar a rede três vezes. Ele já tinha pinta de mocinho da novela e até Cerezo já dava falava de um destino diferente. “Acho muito difícil Rildo ficar aqui pelo Brasileiro. Vários treinadores já me ligaram”, disse Cerezo, no final de janeiro.

Mas o destino apimentou a trama e colocou em cena Marquinhos. Rildo estirou um ligamento do joelho direito e saiu de cena durante cinco semanas. Tempo suficiente para o concorrente roubar a cena e assumir o lugar ao lado do artilheiro Neto Baiano.



Em 12 rodadas, Marquinhos realizou assistência três vezes, fez o mesmo número de gols, mas ficou longe de ser o craque de 2011 e acabou obrigado a aturar o retorno de Rildo.



Mas Neto Baiano está feliz com a volta do colega. “Acho que hoje Rildo é o melhor jogador do Vitória. Ele fez muita falta quando perdemos ele”, declarou o polêmico centroavante, despachando Marquinhos.



Entretanto, um vilão promete tirar Neto de cena. Dinei, que mostra preferência pela companhia de Marquinhos, corre por fora pela camisa 9. “Eu queria botar todo mundo, mas não posso. Penso num dia colocar Rildo, Marquinhos e Neto juntos, mas preciso ensaiar muito”, disse Cerezo, quem dirige a trama.



O final ninguém sabe, mas o Flu deve pagar o pato. Com qualquer dupla de ataque, o Leão tem 92% de aproveitamento no Barradão e uma média de 3,5 gols, por jogo. E ainda tem Índio, no banco de reservas...





adblock ativo