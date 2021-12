Vitória Sub-17 elimina São Paulo em casa pela Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil Sub-17, o Vitória empatou em 0 a 0 com o São Paulo, na quinta-feira, 23, no Barradão, e está nas semifinais por causa dos gols marcados fora de casa - jogo de ida havia sido 3 a 3. O adversário será o Flamengo, que passou pelo Corinthians.

No profissional, sem partidas oficiais e nem mesmo jogos-treino, o elenco do Vitória segue treinando na Toca do Leão, visando a estreia na Série B, em maio, diante do Sampaio Corrêa.

adblock ativo