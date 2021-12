Vitória se recupera na Série A com triunfo sobre Atlético/PR no Barradão

Um gol salvador de Schwenck, aos 34 do segundo tempo, deu o segundo triunfo na Série A para o Vitória. Neste sábado, 5, no Barradão, o rubro-negro baiano superou o Atlético/PR por 1 a 0 e deixou, ainda que momentaneamente, a zona do rebaixamento.



Com o resultado, o Leão subiu para o 14º lugar e espera o complemento da 7ª rodada, neste domingo, 6. Agora, o Brasileirão entra em recesso por conta da Copa do Mundo da África do Sul. O Vitória volta a jogar apenas em 14 de julho, contra o Grêmio, no Olímpico.

O jogo – No primeiro tempo, as duas equipes atuaram muito mal. No Vitória, Júnior ficava isolado em meio aos três zagueiros do Atlético/PR. Assim, dificilmente a bola chegava ao camisa 9. Nas poucas vezes em que o centroavante conseguiu dominá-la diante dos rivais, porém, levou perigo. Ainda no início da partida, recebeu passe de Egídio e foi ajudado pelo corta-luz de Ramon. Júnior, então, cortou o zagueiro e bateu no canto, para a defesa de Neto.

O bom lance deu uma falsa impressão ao torcedor. Depois da perigosa jogada, sucederam-se erros de passes dos dois times. Aos 26 minutos, por exemplo, havia a média de um toque equivocado por minuto. Quando o rubro-negro baiano conseguia emendar uma triangulação, animava a torcida. Foi assim aos 30, quando Júnior recebeu na área, fintou duas vezes Fransérgio e chutou por cima do gol.

No fim do primeiro tempo, contudo, quem forçou o ritmo foi o Atlético. Aos 38, Bruno Mineiro encontrou Paulo Baier sozinho do lado direito da área do time da casa. O experiente meia bateu forte, de primeira, e Viáfara colocou para escanteio. Três minutos depois, Bruno Mineiro abriu espaço na defesa do Vitória e chutou de fora da área. A bola explodiu na trave esquerda do goleiro.

No segundo tempo, Ricardo Silva foi ousado e deixou o time mais ofensivo: substituiu Jonas por Renan Oliveira. O meia contratado ao Atlético/MG, que já havia entrado bem contra o Fluminense, correspondeu em sua segunda partida pelo clube baiano. Ajudando na armação das jogadas, deu velocidade à equipe.

Já aos dois minutos, o Vitória devolveu a bola na trave que sofreu no primeiro tempo: Elkeson fez linda jogada na esquerda e bateu colocado. A bola pegou na parte de baixo do poste. No rebote, Renan Oliveira chutou para a defesa de Neto, que colocou para escanteio.

Aos 12, Paulo Baier assustou a torcida do Vitória. O veterano bateu falta direto do meio-campo, surpreendendo Viáfara. A bola ia no ângulo, mas o colombiano voltou e pôs para escanteio. Em quatro minutos, o Furacão atacou mais duas vezes com perigo: primeiro, Branquinho recebeu de Paulo Baier e chutou forte, com desvio do goleiro. Depois, Bruno Mineiro escorou cruzamento para o gol, mas foi flagrado em posição de impedimento.

O Vitória reagiu com a velocidade das triangulações entre Renan, Elkeson e Schwenck, que acabara de entrar no lugar de Ramon. E veio do substituto do camisa 10 mais um gol salvador: Schwenck subiu sozinho para cabecear para o gol após cobrança de falta de Elkeson. Vale lembrar que, no outro triunfo do Vitória nesta Série A, contra o Atlético/MG, o centroavante reserva marcou três gols.

No último minuto do tempo regulamentar, faltou muito pouco para que o Furacão não empatasse a partida: Paulo Baier bateu falta para o gol e Viáfara espalmou nos pés de Rhodolfo, que chutou errado em direção a Bruno Mineiro. O centroavante desviou de cabeça, e a bola passou perto da trave do Leão.

VITÓRIA 1X0 ATLÉTICO/PR

Local: Barradão

Horário: 18h30

Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Neto Coruja, Jonas (Renan Oliveira) e Ramon (Schwenck); Elkeson e Júnior (Lenílson). Técnico: Ricardo Silva

Atlético/PR - Neto; Fransérgio, Manoel, Rhodolfo e Márcio Azevedo; Valencia (Lisa), Chico, Branquinho (Tartá) e Paulo Baier; Bruno Mineiro e Alex Mineiro. Técnico: Paulo César Carpegiani

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes: Cristhian Sorence e Jesmar Benedito Miranda (trio de Goiás)

Cartões amarelos: Neto Coruja (Vitória); Tartá, Chico e Rhodolfo (Atlético/PR)

Gol: Schwenck, aos 34 do segundo tempo.

adblock ativo