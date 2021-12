Vitória se recupera e ganha do Juazeiro fora de casa

O tetracampeão estadual se impôs na segunda rodada do Campeonato Baiano. Em Senhor do Bonfim, o Vitória ganhou do Juazeiro por 3 a 1 neste domingo, marcando seus primeiros três pontos, após a derrota para o Colo Colo na estreia, diante da torcida rubro-nbegra, no Barradão.

Elton abriu o placar, aos 37 minutos, driblando o zagueiro com um toque entre as pernas e chutando forte cruzado. Logo depois, aos 39, Edson aproveitou cruzamento e ampliou a vantagem antes do intervalo. Aos nove da etapa complementar, Alan cobrou falta da intermediária e o quique da bola traiu Viáfara, diminuindo a diferença no placar. Mas, aos 31, Rildo recebeu dentro da área e concluiu com categoria, garantindo a vitória.

Com os três pontos, o Vitória assumiu a vice-liderança do grupo A, a um do Fluminense de Feira de Santana, que empatou fora de casa com o Colo-Colo por 1 a 1 neste domingo.

Na próxima quarta-feira, o Leão volta a campo pelo Estadual para enfrentar o Vitória da Conquista, no Barradão, às 20h30. O Juazeiro enfrenta o Feirense, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana.

JUAZEIRO 1 X 3 VITÓRIA

Local: Estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim.

Árbitro: Lúcio José Silva de Araújo.

Assistentes: Luiz Carlos Silva Teixeira e Mick Santos de Jesus.

Gols: Élton, aos 37 minutos, e Edson, aos 39, no primeiro tempo; Alan, aos nove, e Rildo, aos 31, na etapa complementar.

Juazeiro: Rodrigo; Michel Thiago, André (Anselmo), Bira, Jorge Guerra; Gustavo, Rafael Pitbull, Murilo, Alan (Vítor); Jandir (Jullian), Kleuber. Técnico: Janilson Silva.

Vitória: Víafara; Nino (Léo), Alison, Gabirel, Elton; Bida, Uelliton, Júnior Timbó (Elkeson), Felipe; Edson, Rildo (Reniê). Técnico: Antônio Lopes.

